عطاالله لمدى الصوت: التكتل لن يمرر موضوع التوظيفات غير المتوازنة في الادارة، ورسالة الرئيس عون تهدف الى بقاء لبنان الرسالة

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شدد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله على ان التكتل لن يمرر موضوع التوظيفات غير المتوازنة في الادارة وهو موضوع يجب مقاربته على قاعدة العيش الواحد، ولفت الى ان المادة 80 في قانون الموازنة تتعلق ببقاء لبنان الرسالة، معتبرا ان رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي وجهها الى مجلس النواب تصب في هذا الاطار.

واكد عطاالله في مداخلة لبرنامج مدى الصوت على صوت المدى ان التيار تعوّد على خوض المعارك المبدأية وحيدا واذا انتصر ينتصر الجميع معه واذا خسر يخسر وحده.

ولفت عطاالله الى ان التيار لا يتعامل مع القوات على أساس كيدي بل من منطلق الدعم في حال كان قرار احد وزرائها صائبا وهذا ما نفعله بدعمنا لوزير العمل، معتبرا ان العلاقة مع القوات ليست بأفضل حال، وقال:" كان من المفترض ان نبدأ بتأسيس وبناء العلاقة مع القوات منذ اتفاق معراب لان الاتفاق كان المدماك الاول ولكن المسار شابه الكثير من الانتكاسات اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم".

واكد عطاالله ان التكتل كان منذ اليوم الاول لحادثة قبر شمون ولا يزال يؤيد عقد جلسة لمجلس الوزارء ومع ترك القضاء يأخذ مجراه.