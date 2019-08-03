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الوزير جريصاتي من زحله: الحرامي جبان وسنحاول استرداد هيبة الدولة اذ كلنا مسؤولين عن ذلك

3
AUGUST
2019
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تابع وزير البيئة جولته وبعد حملة التنظيف التي شارك شباب تيار زحلة فيها على ضفاف البردوني وفي الاحراج، شكر وزير البيئة فادي جريصاتي الشباب على هذا العمل الذي يبيض صورة لبنان الاخضر والنظيف مذكرا بانه اتى من رحم شباب التيار. وقال ان المعركة في الدولة مستمرة ان في التشريع او في امور اخرى تعيق مسار الامور بالطريق الصحيح وشدد على ان الوقت ضيق ويجب الاسراع في اصلاح ما تخرب. واشار جريصاتي الى ان الحرامي جبان وسنحاول استرداد هيبة الدولة اذ كلنا مسؤولين عن ذلك واؤكد اننا قادرون على الربح ومجابهة عملية الاحباط التي يحاولون ادخالنا كل يوم فيه. واضاف:مدرسة التيار لن تتكرر ونحن اولاد مشروع وليس حسابات خاصة.


كلام جريصاتي اتى في خلال غداء بعد الحملة شارك فيه النائب سليم عون ومنسقة هيئة القضاء جيهان جبور وكانت كلمة لمسؤول قطاع الشباب في هيئة قضاء زحلة في التيار رامي صدقة اكد فيها ان الاتكال على الشباب لتنظيف الاوساخ في هذا البلد مشددا على ان الاتكال كبير ايضا على نواب ووزراء التيار وتوجه للوزير جريصاتي بالقول:"اتكالنا عليكم كبير ونعرف حجم العبء البيئة الملقى على عاتقكم لكننا كلما ثقة بقدرتكم على حل هذا الملف"

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