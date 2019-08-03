ماذا ابلغ الحريري حزب الله؟

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علم موقع LIBAN8، ان رئيس الحكومة سعد الحريري ابلغ وزراء حزب الله انه سيتولى ايجاد المخارج المناسبة لازمة ملف" العمالة الفلسطينية" من خلال التواصل مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، لايجاد تسوية ترضي الجميع وتعيد الملف الى " المربع الاول".

وعلم في هذا السياق، ان الحريري حريص على عدم" كسر" القوات اللبنانية ولا يريد في الوقت نفسه خلق ازمة مع المخيمات الفلسطينية، ولذلك طلب التهدئة من الجميع لتسهيل " ولادة" الحل الذي لن يتأخر.

وقد تبلغ رئيس الحكومة بان الاتصالات مستمرة مع الجانب الفلسطيني لتأمين حضوره في الاجتماع المقبل في السراي الحكومي بعدما تغيب عن الاجتماع الاخير، وهناك افكار تتبلور ستكون كفيلة باعادة الحوار الى "السكة.





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