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درغام وحسين: التيار الوطني الحر سينصف عكار في تعيينات الوظائف الأولى بعيدا عن المزايدات الشعبوية

3
AUGUST
2019
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أكد نائبا تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام ومصطفى علي حسين في بيان مشترك، أن حصة عكار من التعيينات الادارية، ووظائف الفئة الأولى محفوظة من قبل التيار الوطني الحر، إذ ان رئيس التيار ورئيس التكتل الوزير جبران باسيل قد وعد باعطاء عكار حصة وازنة من التعيينات، ونحن لنا ملء الثقة بتفهمه لواقع عكار على مختلف الصعد، بعيدا عن المزايدات الاعلامية والشعبوية.


وشدد البيان: "على أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزراء التيار الى المحافظة، تؤكد على أن عكار في صلب إهتمام التيار وسعيه الدائم لانصافها والاطلاع الى حاجاتها، لافتا الى أننا على موعد قريب مع الوزير غسان عطالله في جولة ميدانية لانهاء ملف المهجريين في عكار، إضافة الى زيارة مرتقبة لوزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني لتفقد عدد من المشاريع الحيوية التي تنوي الوزارة تنفيذها في عدد من البلدات".


وأضاف البيان: "لقد كان لنا كنواب عكار لقاءات دورية للبحث بحاجات عكار الانمائية، وتم الاتفاق على العمل يدا واحدة لما فيه مصلحة المحافظة، وكيفية تأمين الأموال اللازمة إن كان من الوزارات المعنية أو عبر الصناديق (مجلس الانماء والاعمار، والهيئة العليا للاغاثة..).


وختم البيان:" إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إطلاع بواقع عكار، ولنا لقاء قريب مع فخامته لوضعه بصورة الواقع القائم، مع التأكيد على أن الرئيس عون من أشد الداعمين لحقوقها، مع رفضه المطلق إعتبارها مناطق أطرف بل هي في صلب الدولة ومؤسساتها".

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