جريصاتي يشارك في حملة لتنظيف ضفاف البردوني

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بدأت صباح اليوم حملة تنظيف ضفاف نهر البردوني وعدد من المساحات الخضراء في زحلة، بمشاركة وزير البيئة فادي جريصاتي، ودعوة من قطاع الشباب والرياضة في هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر" وتنظيم منه.

والحملة مستمرة حتى ظهر اليوم مع التأكيد ان خطوة كهذه تشجع الشباب على ضرورة المحافظة على بيئة نظيفة وخصوصا على ضفاف الانهر وفي الأحراج التي بتلوثها تتلوث قرانا ومناطقنا المتنوعة بجمالها.

وشكر جريصاتي لشباب "التيار" في زحلة "الدعوة الكريمة لتنظيف ضفاف نهر البردوني ومساحات خضراء في زحلة"، منوها بهذه المبادرة للتوعية على المحافظة على البيئة. وقال: "لنعمل على تأسيس رقابة ذاتية لئلا نلوث قرانا وأنهارنا ومساحاتنا الخضراء، فتكون لدينا ثقافة في هذا المجال".

وقال ردا على سؤال عن تلوث الليطاني بسبب النازحين: "على النازحين في المخيمات على ضفاف الليطاني ان يضعوا إمكاناتهم للمحافظة على البيئة ومنع تلويثه من خلال إنشاء خزانات للصرف الصحي لئلا تذهب الاوساخ في مياه النهر".