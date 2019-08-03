طقس لبنان: ارتفاع في الحرارة والرطوبة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع تكون ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر. الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال، كما يتشكل الضباب الى المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانا.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 34 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا. سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط أحيانا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90%.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 51:05 ساعة غروب الشمس: 37:19