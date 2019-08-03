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"ذا غارديان" البريطانية: بالوع بلعا من أكثر شلالات العالم سحراً!

3
AUGUST
2019
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صنّفت صحيفة "ذا غادريان" البريطانية شلالات "بالوع بلعا" في قضاء البترون من ضمن "أكثر شلالات العالم سحراً"، وعددها 20 مسقطاً مائياً، تمّ اختيارها من نصائح وإرشادات القرّاء.
 
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الصحيفة قولها: "تقع شلالات مغارة الجسور الثلاثة قرب بلدة تنورين الشمالية في قضاء البترون وتبعد عن بيروت نحو 90 دقيقة بالسيارة. تعرف أيضاً ببالوع بعتارة أو بالوع بلعا أو بالوع الجسور الثلاثة، الذي يصنف كأحد أقدم شلالات العالم، حيث تتساقط المياه الباردة من ارتفاع 250 متر من كهف كلسي. وعبر العصور، نحتت المياه ثلاثة جسور كلسية على امتداد الكهف الأساسي في نهاية انحدار شديد. ويعطي التآكل الطبيعي المتعرّج ووفرة الاخضرار الذي يغلّف المكان انطباعاً بأننا أمام مشهدية متخيلة، ورهبة العالم الطبيعي. يمكن الوصول إلى بالوع بعتارة عبر مسار من بلدة مغارة الغراغير. وتمنحك لمحة عن هذه الجيولوجيا المذهلة لهذا البلد الصغير والمضطرب".
Al-Jadeed
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