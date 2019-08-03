بالصورة هل وقعتم ضحيتهما؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفَين:

م. د. (مواليد عام 1993، لبناني)

م. ع. (مواليد عام 1984، لبناني)

اللذين اعترفا بالتحقيق معهما من قبل مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بإقدامهما على عمليات نصب واحتيال من خلال ايهام ضحاياهما بانهما يستطيعان تأمين تأشيرات سفر وعمل خارج البلاد، وبمداهمة مكان اقامتهما في محلة برج البراجنة، جرى ضبط رسوم فوتوغرافية وصور بطاقات هوية لعدد من الأشخاص بغية تأمين لهم بطاقات تسهيل مرور وتراخيص حمل سلاح وغيرها.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 842403/01 أو 842405/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.