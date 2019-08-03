بالصور: جزيرة مياهها نظيفة ويمكن الوصول إليها بـ 3 آلاف ليرة.. تعرفوا على 'مالديف' لبنان !

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صيدا أونلاين - تصدرت جزيرة صيدا "الزيرة" لائحة الأماكن التي تميز بها الموسم الصيفي لهذا العام حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ساحرة لها تظهر المظلات الملونة تغازل مياه البحر الزرقاء والصافية.

وتُعتبر الزيرة ملاذاً لأهالي صيدا خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع أسعار الدخول إلى المسابح الخاصة، وقد اصبحت مقصدا للمواطنين من كل المناطق اللبنانية.

وتبعد الزيرة، وهي عبارة عن قطعة صخرية كبيرة، كيلومتراً ونصف الكيلومتر عن الشاطىء الصيداوي، ولا يستغرق الوصول إليها أكثر من دقائق معدودة بواسطة مراكب سياحية حيث تتقاضى هذه المراكب 3 آلاف ليرة عن كل راكب ذهاباً وإياباً.

ويؤكد الناشط البيئي وعضو جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ربيع العوجي لموقع صيدا اون لاين ان جزيرة صيدا "الزيرة" تتألق عام بعد عام حيث يتم الاهتمام بها وتطويرها وتنظيفها بشكل مستمر.

واضاف العوجي: "ان الجهود المستمرة لجمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا بالتعاون مع البلدية وعدد من الشباب الصيداوي يضعونها في مقدمة الاماكن التي يقصدها الناس في الموسم الصيفي من كل المناطق اللبنانية."