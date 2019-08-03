أسرار الصحف ليوم السبت 3 آب 2019

A + A -

البناء

خفايا

قالت مصادر مالية إنّ بعض الجهات المحلية والخارجية التي عُرفت بمساندتها لمصرف لبنان في سياساته المالية تنقلب ضدّه اليوم وتمارس ضغوطاً في السوق وتنشر أخباراً في الإعلام وتقدّم تقارير لمؤسسات التصنيف الدولية انطلاقاً من اعتبار أنّ المهمة المطلوبة من المصرف للإمساك بالمالية العامة للبنان قد انتهت، وأنّ المطلوب اليوم نقل لبنان إلى وصاية صندوق النقد الدولي بتحميل مصرف لبنان مسؤولية العجز…!

كواليس

قالت مصادر عربية على صلة بمديريات ووزارات الأوقاف والمرجعيات الدينية في دول مجلس التعاون الخليجي إنّ تعميماً وصل إلى خطباء الجمعة في هذه الدول يطلب التقيّد بتعميم يفترض توزيعه كلّ يوم خميس حول موضوعات الخطبة، ويشدّد على ضرورة تجاهل الجدل الدائر حول العلاقة بـ «إسرائيل» والموقف من القضية الفلسطينية لأنّ أولي الأمر يتدبّرون التعامل مع هذه المواضيع لما فيه المصلحة العامة ولا حاجة لإثارتها وخلق التشويش حولها…!

اللواء

همس

قطع مرجع نيابي الطريق على تأويلات من شأنها إحداث بلبلة، وسارع إلى تحديد موقف مفاجئ للأصدقاء والخصوم!

غمز

أبلغ قيادي حزبي رفيع أن مرحلة جديدة، بدأت لجهة التعامل مع الملفات والعلاقات السياسية..

لغز

سأل نقابي مخضرم: إذا كانت موازنة 2019 أكلت من اللحم الحيّ، فما ستأكل موازنة 2020؟

الجمهورية

يردد مسؤول سابق في مجالسه: أمام الأداء السياسي الذي نعيشه اليوم أصبحت أخشى أننا اقتربنا من عملية خلط أوراق خطيرة في البلد.

لوحظ غياب مستشارين لمرجع رسمي عن اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها وقد لفت ذلك الأوساط السياسية طوال الفترة الأخيرة.

نقل عن سياسي بارز قوله: ان الوصول إلى حل للمشكلات سهل جداً ولكن شرط أن يرى المسؤول المشكلة بعينين اثنتين وليس بعين واحدة.