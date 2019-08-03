عناوين الصحف ليوم السبت 3 آب 2019

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الاخبار
فوضى الجنوب السوري: «التسوية» تترنّح
«تنفيعة» مبنى «تاتش»: مَن المستفيد؟
«الإرشاد والتوجيه» يستنزف التعليم الرسمي
البناء
سورية تربح جولتي أستانة واللجنة الدستورية... وطوابير للعائدين أمام قنصليتها في اسطنبول
جعجع وجنبلاط يدفعان الحريري بوجه عون... والتوتر المالي: ترجمة أم خطة محكمة؟
اعتراض اشتراكي على التحقيق في العسكرية... بعد رفض المجلس العدلي!
اللواء
إشتباك داخل «التسوية الرئاسية»: دعوة مجلس الوزراء بين القاعدة والإستثناء؟
الإشتراكي يتحدث عن مؤامرة في «التحقيقات».. وارتفاع خيالي لكلفة تأمين الديون السيادية
الجمهورية
عون يطلب جلسة والحريري يسافر
لبنان يطلب تأجيل التصنيف
L'Orient-Le Jour
Liberté d’expression : ne cédons pas face à la violence !
The Daily Star
Aoun’s call on Hariri for Cabinet meeting