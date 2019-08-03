عناوين الصحف ليوم السبت 3 آب 2019

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الاخبار

فوضى الجنوب السوري: «التسوية» تترنّح

«تنفيعة» مبنى «تاتش»: مَن المستفيد؟

‫«الإرشاد والتوجيه» يستنزف التعليم الرسمي

البناء

سورية تربح جولتي أستانة واللجنة الدستورية... وطوابير للعائدين أمام قنصليتها في اسطنبول

جعجع وجنبلاط يدفعان الحريري بوجه عون... والتوتر المالي: ترجمة أم خطة محكمة؟

اعتراض اشتراكي على التحقيق في العسكرية... بعد رفض المجلس العدلي!

اللواء

إشتباك داخل «التسوية الرئاسية»: دعوة مجلس الوزراء بين القاعدة والإستثناء؟

الإشتراكي يتحدث عن مؤامرة في «التحقيقات».. وارتفاع خيالي لكلفة تأمين الديون السيادية

الجمهورية

عون يطلب جلسة والحريري يسافر

لبنان يطلب تأجيل التصنيف

L'Orient-Le Jour

Liberté d’expression : ne cédons pas face à la violence !

The Daily Star

Aoun’s call on Hariri for Cabinet meeting