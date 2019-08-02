زيارة الوزير بو صعب إلى الكورة

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استهل وزير الدفاع الياس بو صعب زيارته لقضاء الكورة من البلمند، حيث زار مركز القديس ‏يوسف الدمشقي لترميم المخطوطات وحفظها، يرافقه النائب جورج عطاالله. وكان في استقباله العاملون في المركز و‏رئيسه الأب الحارث ابراهيم بحضور الأب سيرافيم داود‎.‎

وقدم الأب ابراهيم شرحًا مفصَّلًا للوزير بو صعب والنائب عطاالله عن ترميم المخطوطات الموجودة في ‏المركز وتاريخها، مشيرًا إلى أن البعض منها يعود إلى القرن الحادي عشر‎.‎

ثمَّ توجه الوزير إلى جامعة البلمند حيث كان في استقباله عمداء الجامعة ورئيسها الدكتور الياس ‏الوراق، وكان له لقاء معهم وأُجريت له جولة في حرمها. بعد ذلك، أقيمت مأدبة غداء على شرفه.

وفي وقت لاحق، زار الوزير بو صعب برفقة رئيس دير البلمند الأرشمندريت رومانوس الحناة الكنائس الموجودة داخل الدير واستمع إلى شرح مفصل عن تاريخ هذه الكنائس والآثار الموجودة فيها.

ثمَّ وضع إكليلًا من الزهر على نصب الشهداء في بلدة قلحات قبل توجهه إلىى كفرعقا لافتتاح ساحة الجيش في البلدة.