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في انتظار بتِّ الإشكالية الحكومية الناشئة عن حادثة قبرشمون، يجد اللبنانيون أنفسهم مرة جديدة في مواجهة مع عدو بات في هذه المرحلة من ألدِّ أعداء الوطن، ولاسيما في اقتصاده واستقراره المالي.

إنها الشائعات والأخبار الملفقة، العدو القديم-الجديد، الذي يطل برأسه بين حين وآخر، مخلفاً تداعيات سلبية، تأثيرها يبقى محدوداً، في ضوء الوقائع، والمعطيات العلمية، التي لا تلبث أن تدحضها.

وفي سياق التصدي للعدو المذكور، نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفيا قاطعا ان يكون رئيس الجمهورية اشار في كلمته في حفل تخريج الضباط امس الى امكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة اذا لم تثمر جهود الاصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي. وحذر مكتب الإعلام الرئاسي من مغبة تعميم مثل هذه الاخبار المختلقة، لا سيما وان ما نشر احدثَ تداعياتٍ سلبيةً على السندات السيادية للدولة اللبنانية وكلفة التأمين عليها.

وكانت وكالة ُ"رويترز" نقلت في خبر لها من لندن، كلاما فسرت فيه على نحو خاطئ ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، حول التضحيات التي ينبغي ان يقدمها اللبنانيون للمساعدة في انهاض الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، جدد مكتب الاعلام في بعبدا التأكيد على ان ما قصده رئيس الجمهورية في كلمته امس، هو دعوة اللبنانيين من دون استثناء الى التضحية مرحليا والتخلي عن بعض المكتسبات لئلا نخاطر بفقدها كلها، وذلك للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية القاسية التي تمر بها البلاد، وبالتالي لا يمت كلام الرئيس بأي صلة الى ما ذهبت اليه وكالة "رويترز" في استنتاجاتها الخاطئة.

وكانت لفتت اليوم دعوة رئيس جمعية المصارف سليم صفير إلى تحويل التحديات فرصة جديدة من النهوض والازدهار، فركائز الاقتصاد موجودة والطاقات البشرية تجعل من لبنان مكانا فريدا في العالم وكل مرة تمتع لبنان بالحد الادنى من الاستقرار الامني والسياسي استطاع الاقتصاد ان يحقق نموا وبسرعة كبيرة.

صفير شدد على ان المطلوب اليوم، ان نتوقف عن المواقف السلبية والانطلاق بمسيرة تحول ايجابي وبنّاء من خلال تشجيع مبادرات لخلق فرص عمل جديدة لشبيبتنا، تجدد الامل بنفوسهم وتشجعهم للبقاء بلبنان.