زيارة المتروبوليت سلوان موسي لرعاية قرى الجبل

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يزور المتروبوليت سلوان(موسي) مطران جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان) للروم الارثوذكس

رعايا قرى الجبل لمدّة ثلاثة أيام حيث يلتقي شبيبة الرعايا وأهاليها

الجمعة مساء في قرية عين الجديدة سيصلي خدمة الغروب ويلتقي بالشبيبة.

السبت يحضر الى بحمدون الضيعة لتمضية نهار طويل مع الاطفال ضمن برنامج يستمر كل النهار كما يستقبل عدة شخصيات من المنطقة.

ثم يحضر مساء القداس الاهلي في بطلون.

الاحد يحتفل بالذييحة الالهية في كنيسة التجلي في بخشتيه.

الاثنين يحتفل بصلاة غروب عيد التجلي في كنيسة محطة بحمدون

تأتي هذه الزيارة للوقف على أهمية التشبث بالارض وتشديد إيمان أهالي القرى وزرع الأمل والرجاء في نفوسهم كما في نفوس الشبيبة الصاعدة ليبقوا خير ممثلين لكنيستهم بحضورهم المحب والفعّال في مجتمعهم أينما وُجدوا.