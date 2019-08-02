جمعية إنماء طرابلس والميناء هنأت يمق والولي: لدعم البلدية لتقوم بمهامها

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تقدمت جمعية إنماء طرابلس والميناء، في بيان، بأحر التهاني بانتخاب الدكتور رياض يمق والدكتور خالد الولي رئيسا لبلدية طرابلس ونائبا للرئيس، متمنية لهما التوفيق والنجاح لما فيه مصلحة طرابلس واهلها، آملة "ان يثمر ذلك مشاريع انمائية للمدينة تساهم في انعاشها وازدهارها".



ودعت الجمعية المسؤولين الى "دعم البلدية لتقوم بالمهام الملقاة على عاتقها"، مؤكدة "ضرورة جمع الشمل الطرابلسي من نواب ووزراء وبلدية ومجتمع مدني للقيام بخدمة الفيحاء، وتقديم ما يلزم من مساعدات لابنائها لا سيما وان الوضع الاقتصادي لا يطمئن، والعمل على ايجاد فرص عمل للشباب لمنعهم من الهجرة لا سيما وان لديها كفاءات على مستوى عال".