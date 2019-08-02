بوصعب استهل زيارته لقضاء الكورة من البلمند

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استهل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب زيارته لقضاء الكورة من البلمند، حيث زار مركز القديس يوسف الدمشقي لترميم المخطوطات وحفظها، يرافقه النائب جورج عطاالله، وكان في استقباله رئيس المركز الاب الحارث ابراهيم والعاملون في المركز، في حضور الأب سيرافيم داود.



وقدم الاب ابراهيم شرحا مفصلا لبو صعب وعطاالله عن ترميم المخطوطات الموجودة في المركز وتاريخها، مشيرا الى أن بعضها يعود الى القرن الحادي عشر.



ثم توجه إلى جامعة البلمند حيث كان غداء على شرفه ولقاء مع رئيس الجامعة الدكتور الياس الوراق وجولة في الجامعة.