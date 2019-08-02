تعاونٌ بين جامعة سيّدة اللويزة (NDU) ومركز SKILD لتقديم أفضل خدمة للطلّاب ذوي الاحتياجات التعلُّميّة الخاصّة

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وقّعت جامعةُ سيّدة اللويزة ومركز الأطفال الأذكياء ذوي الاختلافات التعلّمية الفردية مذكّرةَ تفاهم تتمحور حول إنشاء مكتبٍ تمثيلي خاصّ بالجامعة والمركز في حرم الجامعة الأساسيّ. ويخدم هذا المكتب طلّاب جامعة الـNDU القدامى والجدد ذوي الاحتياجات التعلّميّة الخاصّة. وسيتمّ أيضًا إنشاءُ مركزٍ خاصّ بالجامعة وبمركز سكيلد، يُقدّمُ الدعمَ لمجتمع كسروان الأوسع نطاقًا. تمّ التوقيع بين الأستاذ سمير أبي شديد، رئيس الجمعيّة اللبنانيّة للإنماء التربويّ والاجتماعي، والأب بيار نجم، رئيس جامعة سيّدة اللويزة. حَضَرَ التوقيع شخصيّات بارزة في مجتمع الـNDU وSKILD من بينهم الأستاذ رونالد فرّا، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الأب بطرس عازار، الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة، د. ندى عويجان، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، الأستاذ عماد الأشقر، رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي، السيّدة هيلدا خوري، مديرة الإرشاد والتوجيه، والأستاذ مارون سيقلي، الإدارة العامة للضمان الاجتماعي.



وقد ألقى الدكتور إيلي بدر، نائب رئيس جامعة NDU للشؤون الأكاديميّة، والذي ترأس التوقيع بمثابته مدير التشريفات، الضوءَ على العمل الذي يقوم به كلٌّ من سكيلد والـNDU لتعزيز هدفهما المُشترك المتمثّل بمساعدة الطلّاب على بلوغ كامل إمكانيّاتهم. وشرح الدكتور بَدِر كيف يمكن لهذا التعاون أن يخدمَ طلّاب الـNDU ومنطقة كسروان الأوسع نطاقًا، وكيف يتماشى مع الروح التي أمّنت اعتماد NECHE (لجنة إنكلترا الجديدة للتعليم العالي).



وأعلن الأب بيار نجم، رئيس جامعة سيّدة اللويزة أنَّ الجامعة لطالما كانت ملتزمة بتوفير التعليم للجميع من دون أيّ تمييز: "كلما ازدادت صعوباتهم، علينا أن نخدمهم أكثر، فدعوتنا هي أن نُساعدهم لنجاحهم وبناء مستقبلهم. هدفنا أن يزدهر تلامذتنا على الرغم من اختلافاتهم التعلُّميّة."



وأشار الدكتور نبيل قسطه، مدير مركز SKILD التنفيذي إلى أنّ هذه خطوة مهمّة نحو التقدّم في رحلة سكيلد نحو مجتمعٍ دامجٍ. "لقد ركّزنا في البداية على توفير الدعم الفرديّ للأولاد ذوي الصعوبات التعلّميّة في المدارس. أمّا اليوم، فطلّابنا هم في الجامعة ولذلك نحتفل بفرصة تمهيد الطريق أمامهم نحو المستقبل الذي يستحقّون الحصول عليه. ونحن نفتخر باتّخاذ هذه الخطوة بالتعاون مع جامعة الـNDU التي تُعدُّ مؤيّدًا فعّالاً للدمج في لبنان."

وسيتمّ افتتاح المركز المشترك الخاصّ بسكيلد والـNDU في أيلول 2019، بهدف خدمة مجتمع كسروان الأوسع نطاقًا. وسيقوم المركز بتقديم الدعم للطلّاب ذوي الصعوبات التعلُّميّة، وتعزيز الوعي حول أهمية الدمج، وتنظيم ورش عمل لبناء قدرات المعلّمين ومديري المدارس، وتوفير التوجيه السليم للصعوبات التعلّميّة. وسيوفّر أيضًا فرص التدريب لطلّاب الـNDU المُتخصّصين في مجال التعليم.



إنَّ مذكرة التفاهم هذه هي تأكيدٌ على اعتقاد كلا الطرفين بحق التعليم للجميع، والرغبة في تزويد الطلاب ذوي الصعوبات التعلّميّة بالدعم المناسب الذي سيمكّنهم من بلوغ كامل إمكانيّاتهم.