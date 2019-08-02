living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرابطة المارونية: الحضور المسيحي في لبنان مستهدف من خلال التغيير الديموغرافي المتعمّد والمفروض بقوة مراسيم تمّ إقرارها في ذروة الضعف المسيحي

2
AUGUST
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صدر عن الرابطة المارونية البيان الآتي
 
استقبل رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، وزير الداخلية السابق مروان شربل في حضور أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة، حيث جرى عرض لعدد من الملفات، وفي مقدمها مفاعيل مرسوم التجنيس في العام ١٩٩٤ ونتائجه، إضافة إلى موضوعات منح الجنسية لأولاد اللبنانية المتزوجة من اجنبي، مفهوم المناصفة والعدّ واختلال التوازن في الإدارة.
 
وكان الرأي متّفقًا أنّ الحضور المسيحي في لبنان مستهدف من خلال التغيير الديموغرافي المتعمّد والمفروض بقوة مراسيم تمّ إقرارها في ذروة الضعف المسيحي، وغياب الموقف الموحّد، وموافقة رؤساء ووزراء مسيحيين كانوا في موقع القرار، ولعلّ أخطر هذه المراسيم هو مرسوم العام ١٩٩٤ الذي أعطى الجنسية اللبنانية لعشرات الآلاف من غير مستحقيها، وأنّ الرابطة التي طعنت في المرسوم ، وباتت ذات صفة تخوّلها التصدّي لكل إستهداف يطاول مصالح الطائفة المارونية والمسيحيين، ستواصل ملاحقة هذا الموضوع الخطير أمام المراجع المختصة، كونه كان عاملاً رئيسًا في التحوّل الديمغرافي، وفتح الباب أمام التوطين المباشر والمقنّع وهجرة اللبنانيين.
 
وكان الرأي متطابقا مع الوزير شربل، بأنّ اقتراح القانون القاضي بمنح أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها، له ذات مفاعيل مرسوم العام ١٩٩٤ المشؤوم إن لم يقترن بضوابط واضحة وصريحة كما وجوب احترام المناصفة ومبدأ المعاملة بالمثل وغيرها من الشروط.
 
وأنّ هناك الكثير من البدائل التي يمكن اللجوء اليها للحفاظ على حقوق هؤلاء ومنحهم العديد من الحوافز، بما ينسجم مع روحية القوانين اللبنانية المرعية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout