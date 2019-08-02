مصادرة مولد إشتراك كهرباء مُخالف

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قام مراقب وزارة الإقتصاد محمد موسى وبمؤازرة من عناصر المركز الإقليمي لأمن الدولة في حلبا، بمصادرة مولد إشتراك كهرباء لصاحبه ريمون شويري في بلدة منيارة في عكار، وذلك لمخالفته المستمرة لقرار وزير الإقتصاد القاضي بتركيب عدادات لجميع المشتركين. وجاء ذلك بناء لتكليف من رئيس مصلحة الإقتصاد والتجارة في الشمال زهير حليس، وبناء لكتاب من المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس.



وسلم المولد لبلدية منيارة لتديره، الى حين تسوية أوضاع المخالفة.



بدوره رئيس بلدية منيارة طوني عبود تعهد "بمتابعة موضوع تسوية المخالفات مع صاحب المولد".