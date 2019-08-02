رسالة شكر من اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام للواء عباس ابراهيم

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وجّه رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام المطران بولس مطر ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم رسالة شكر الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جاء فيها "

بإسم اللجنة الأسقفيّة الكاثوليكيّة لوسائل الإعلام، نتوجّه من حضرتكم ومن المديريّة العامة للأمن العام، بعاطفة الشكر والإمتنان لتعاونكم الدائم، والمثمر مع مركزنا الكاثوليكي للإعلام، وللدعوة الّتي صدرت منكم إلى احترام الرموز والمقدّسات الدينيّة في لبنان، لا سيّما من الّذين يقومون في الإحتفالات العامة والمهرجانات الّتي تنظّم دورياً في لبنان، وبخاصة في الحفلة الّتي كان مزمعاً تنظيمها في إطارات مهرجانات بيبلوس الدوليّة، فكانت من قبلكم المعالجة الحكيمة للأمر، ما جعل مناسبة المس بالمقدّسات تنتفي مع توقيف الحفل من قبل القيّمين عليه.

وفيما نشير إلى الخطأ الجسيم الّذي وقع فيه منظّموا هذا المهرجان بقولهم إنّهم أوقفوا حفلتهم منعاً لهدر الدماء، نؤكّد حيالهم أن اللبنانيّين جميعاً يرفضون مثل هذا الوصف، ومثل هذا الإدّعاء، لأنّهم شعب حضاري ومسالم ومحب للثقافة، ومتمسّك في الوقت عينه باحترام رموزه ومقدّساته.

ولا يسعنا في الختام إلاّ أن نكرّر شكرنا لكم، سائلين اللّه أن يوفّقكم في المهام الكبرى الّتي توكل إليكم من أجل السلام والوئام في وطننا العزيز لبنان، وأن يسكب عليكم فيضاً سخيّاً من نعمه وبركاته.