ابنة الـ 14 عاماً استُغلَّت جنسياً.. ومعلومات صادمة!

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أفادت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة"، بأنه "بناءً على إخبار مقدّم من إحدى الجمعيات إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ومُحال إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، حول تعرّض إحدى القاصرات (14 عاما) للاغتصاب والاستغلال الجنسي والابتزاز والتهديد بنشر صور وفيديوهات فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي".



ولفتت "المديرية" في بيان لها، إلى أنه "بنتيجة التحقيق المُجرى من قِبل المكتب المذكور، تمكن عناصره من توقيف /5/ اشخاص مشتبه بهم، وهم لبنانيون من مواليد 1994، 1999، 2000 و2001.



وقد بيّن التحقيق، وفق البيان "بأن منهم من قام بتصوير القاصر وعرض الصور على أنظار أصدقائه، وآخرين بتهديدها وابتزازها بنشر صورها ومشاهد فيديو فاضحة على وسائل التواصل الاجتماعي، وممارسة الجنس معها، وأودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.

وطلبت "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي"، من "المواطنين، عدم التقاط صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، كي لا يقعوا ضحية، فيتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزّين في جرائمهم وتكرارها".