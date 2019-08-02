التفتيش المركزي جال على عدد من المسالخ

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن المفتشة العامة الصحية والاجتماعية والزراعية في التفتيش المركزي، جالت منتصف الليل، برفقة مدير الثروة الحيوانية وفريق من المتخصصين، على عدد من المسالخ والمذابح للاطلاع ميدانيا على العمل ومدى التقيد بالمعايير وشروط الصحة العامة لجهة ملاءمة المكان والرقابة على الذبائح من الناحية البيطرية والمياه المستعملة والتوضيب والحفظ والنقل والتخلص من الشوائب والنفايات الناتجة عنها.



ويجري ذلك في اطار دراسة ووضع خطة عمل بالاشتراك مع الاختصاصيين والجهات المختصة لتنظيم هذا القطاع.