سليم صفير: نحن الى جانب بكركي للمحافظة على وطننا

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افتتح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي صباح اليوم الجمعة منتدى بكركي الاجتماعي الاقتصادي، الذي تنظمه المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل.



ودعا رئيس جمعية المصارف سليم صفير في كلمته، الى "التعاون لاسهام حفظ تراثنا وحضورنا ومستقبل اولادنا"، مشدداً على "اننا الى جانب بكركي للمحافظة على وطننا".



وأمل "توسيع إطار برنامجنا إلى شبابنا المنتشر في جميع أنحاء العالم".



وشدد على أن "ركائز الاقتصاد موجودة والطاقات البشرية ايضا وفي كل مرة تمتع لبنان بالاستقرار الأمني استطاع ان يحقق نموا".



واعتبر أن "لبنان امام تحدٍ جديد لكن الاهم ان نحول التحديات الى فرصة للنهوض والمطلوب ان نتوقف عن المواقف السلبية والانطلاق بمسيرة تحول ايجابي".