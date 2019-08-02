٥٠ الف دولار لتصليح جهاز سكانرز في مرفأ طرابلس استعيض عنها ب ٣٠ الف ليرة...

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بعد تعطل جهاز السكانرز في مرفأ طرابلس طلبت الجمارك عرض اسعار من الشركة التي كانت تقوم بصيانة الجهاز قبل توقيف عقدها بسبب ارتفاع الكلفة بشكل فاضح، فحددت الشركة الكلفة بـ٥٠ الف دولار ، الا ان المديرية العامة للجمارك تواصلت مع اشخاص اخرين فتبين ان العطل لا يتعدى تعبئة غاز بكلفة ٢٠ دولار فقط،

عندها حاولت الشركة التي كانت تتولي الصيانة منع الجمارك من اعتماد هذا الخيار بسبب انها ستؤدي الى انفجار الجهاز ،الا ان المدير العام للجمارك بدري ضاهر قرر السير بالخيار الارخص وبالفعل تم تصليح الجهاز بي ٢٠ دولار فقط.

وبعد هذه الواقعة باشر بدري ضاهر بالتحقيق لتبيان المسؤوليات عن عمليات سابقة مشابهة وسيتم احالة الملف الى القضاء المختص.