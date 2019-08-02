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بعد سنتين.. المعلومات تكشف عن تفاصيل جريمة قتل مروّعة

2
AUGUST
2019
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أعلنت الـــمديـــريـة العـامـة لــقــوى الامــن الـداخـــلــي ـ شعبــة العـلاقــات العــامـة في بيان أنه، " عند الساعة 17.00 من تاريخ 29/3/2017 عُثر على المدعوة عَليا ابراهيم رضا (مواليد عام ۱۹۳۹) جثة هامدة داخل منزلها في بلدة شحور الجنوبية"، مشيرة الى أن "من خلال الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي على الجثة، آنذاك، تبيّن أن الوفاة قد حصلت منذ أكثر من 48 ساعة، وانه لا توجد آثار عنف على الجثة، وأن الوفاة ناتجة عن نوبة قلبية ولم يرغب أقارب المتوفاة بالادعاء ضدّ أحد، معتبرين بأن الوفاة قضاءً وقدراً وقد أُقفِل التحقيق، وأودع القضاء المختص".
 
وأضافت:"من خلال عمليات التحليل ومقاطعة المعلومات التي كانت تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الملفات الجنائية الهامة، وبخاصةٍ جرائم القتل، حامت الشبهات حول المدعو: ع. ر. (مواليد عام ۱۹۷۲، لبناني) بقتل عليا رضا _وهو ابن شقيق المتوفاة_ وقد أوقفته شعبة المعلومات في وقتٍ سابق لإرتكابه جريمتين: الأولى بتاريخ 6/4/2017 قتل رجل وزوجته طعنا في محلة الدامور، والثانية بتاريخ 12/7/2018 قتل والدته في محلة الطريق الجديدة". 
 
وتابعت:"على أثر ذلك، ومن خلال تكثيف الجهود الاستعلامية عن الموقوف المذكور، ولا سيّما فيما يتعلق بملف وفاة عمته، تبيّن أنه قام بزيارتها قبل عدّة أيام من تاريخ اكتشاف وفاتها". 
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