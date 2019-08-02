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إختتم وفد وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" لقاءاته مع المسؤولين الماليين والسياسين تحضيراً لإصدار المؤسسة الدولية لتقريرها حول لبنان، متضمناً تقويمها للأوضاع المالية والديون السيادية وما تحمل المرحلة المقبلة من تحديات وفرص.

جولة وكالة التصنيف بدأت مطلع الاسبوع بإجتماع في وزارة المال مع الوزير علي حسن خليل حيث إستمع الوفد برئاسة توبي أيلز الى شرح مفصل من خليل حول ما أقره لبنان ضمن موازنة 2019 والاصلاحات الهادفة الى عودة الانتظام المالي، بالاضافة التحضير لموازنة 2020 لإقرارها ضمن المواعيد الدستورية. خرج وفد مؤسسة التصنيف مرتاحا مما حققه لبنان على الصعيد الاصلاحي، وبخاصة لناحية ما إلتزم به ضمن موازنة السنة الجارية على صعيد العجز، واستمرار تمويل المستحقات في موعدها.

وتوجه مساء الاربعاء وفد فيتش الى مجلس النواب حيث إلتقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان في لقاء مطول وصريح دخل خلالها كنعان في التفاصيل المالية والاصلاحية التي عملت عليها اللجنة خلال درس وإقرار موازنة 2020. وفي هذا السياق، يشير كنعان لـ"النهار" انه شرح وبالتفصيل ما تضمنته الموازنة من اصلاحات بنيوية وتخفيضات مالية تخطت قيمتها الـ 500 مليار ليرة، بالاضافة الى التعديلات التي أقرت وتساهم في التأسيس مرة جديدة لعودة الانتظام الى المالية العامة، مع تشديد على أن موازنة 2019 ما هي الاّ ركيزة اساسية لموازنة سنة 2020. وعرض كنعان أمام وفد مؤسسة التصنيف الائتماني للتفاصيل التي أقرها لبنان والتي تساهم في بداية التصحيح المالي، شارحاً أهمية خطة الكهرباء التي بدأ تطبيقها وستؤدي الى تخفيض العجز بالنسبة الى مؤسسة كهرباء لبنان، والذي يهلك خزينة الدولة سنوياً بأكلاف سيتم تخفيضها مع بدء النتائج الايجابية لهذه الخطة. وعلى صعيد آخر، يعتبر كنعان، أن المرحلة المقبلة تحمل العديد من التحديات التي سيتم العمل على إيجاد الحلول لها ومن أهمها ما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي والتهريب، خصوصاً بعد كشف وزير المال علي حسن خليل عن وجود 136 معبراً غير شرعي. ومن هنا، يتم العمل على وضع خطة شاملة لمعالجة هذا الامر، بالاضافة الى وضع حد للتهرب الحاصل في المرفأ. كنعان الذي أصر أمام وفد مؤسسة التصنيف على إلتزام لبنان تطبيق ما إلتزمه ضمن موازنته، باعتبار ان على المجلس النيابي الاستمرار بعمله الرقابي الذي ظهرت أهميته أكثر خلال مناقشة موازنة عام 2019 لناحية التعديلات التي أقرت وأقرتها الهيئة العامة للمجلس، ومن هنا المرحلة المقبلة تضع مسؤولية أكبر على هذا المجلس لمواكبة الاجراءات الاصلاحية التنموية والهيكلية المفروض تطبيقها ومواكبتها بالقوانين اللازمة.

التحضير لموازنة 2020 شبه إنتهى في وزارة المال في انتظار بعض النصوص القانونية الواجب التحضير لها، ومنها يؤكد كنعان ان أبلغ وفد وكالة التصنيف فيتش الذي خصص جزءاً كبيراً من إجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين للإستماع الى وجهات نظرهم في كيفية معالجة الامور، للتأكيد على موازنة 2020 المتوقعة للمرّة الاولى بموعدها الدستوري لاستكمال هي إمتداد لما تحقق في موازنة العام الحالي لناحية الاصلاح وكل من يراهن عن غير ذلك هو مخطئ، فالاصلاحات ستتوسع أكثر في موازنة السنة المقبلة، وبخاصة نهاية ترشيد الانفاق وخفض العجز أكثر والاهم بالنسبة الى كنعان هو تضمين هذه الموازنة للمشاريع التحفيزية للقطاعات الاقتصادية والانتاجية.

فتحفيز النمو ودعم القطاعات يساهم حتماً في تأمين المزيد من الايرادات ويحد أي من إرتفاع الفوائد بل يساهم في تخفيضها ما ينعكس إيجاباً على صعيد كلفة خدمة الدين. ومن المواضيع الاساسية التي ناقشها كنعان مع وفد "فيتش"، هو ملف القطاع العام الذي لطالما طالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة إعادة هيكلته وإعادة النظر بآلية التوظيف لما يحمل هذا البند من كلفة قياسية ضمن الموازنات. من هنا، يعتبر كنعان أن هذا الملف هو ضمن الاولويات التي إنطلقت مع موازنة 2019 وستستمر خلال السنوات المقبلة. والتقى وفد "فيتش" أيضاً وزيرة الطاقة ندى البستاني حيث عرض لخطة الكهرباء ومراحل تنفيذها، وانعكاس الأمر على الحد التدريجي للعجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان تمهيدًا لتصفيره، والفوائد المباشرة على المالية العامة بالتزامن مع خطة الكهرباء على المدى القصير والحل الدائم.

وتراقب وكالة "فيتش" عند إجرائها تقييماً لتصنيف لبنان الأوضاع المالية، ولكن الاهم قدرة النظام المالي اللبناني على جذب تدفقات أجنبية كافية وإمكان مصرف لبنان الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي التي تخطت 37 مليار دولار، فيما تنوّه الوكالة بقوة القطاع المصرفي اللبناني وصلابته في وجه الازمات.

إختتم وفد الوكالة إجتماعاته بلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري، واستمع منه الى تفاصيل مالية وإقتصادية وما تعهدت به الحكومة لبدء التصحيح المالي، ليغادر الوفد حاملاً في جعبته ملفاً كبيراً حول لبنان وما تحقق في الاشهر القليلة الاخيرة على كل الصعد المالية والاقتصادية والنقدية، لغياب لأسابيع قليلة يضع خلالها تقريره الجديد حول لبنان، وتصنيفه لديونه السيادية، فيما تؤكد بعض الاوساط المصرفية ان الوكالة قد تتجه لإعادة لبنان مزيد من الوقت قبل إدخال أي تعديل على تصنيفها للبنان المحدد عند B- مع نظرة سلبية، إفساحاً بالمجال أمام السلطات اللبنانية لتطبيق ما تعهدت به على صعيد الموازنة وبخاصة مع قرب إنطلاق الاجراءات الادارية لتنفيذ بعض مشاريع "سيدر"، وهي الخطوة التي قد تقدم عليها أيضاً وكالة "ستاندرد آند بورز" التي تستعد لنشر تقريرها حول لبنان في 23 آب المقبل.