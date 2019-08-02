أسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 2 آب 2019

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"البناء"

كواليس

قالت مصادر تركية معارضة أنّ الرئيس التركي لن يقدم على مغامرة في شرق الفرات بحجم يستدرج مواجهة مع الدولة السورية، لأنّ ذلك سيعني عملياً سقوط منطقة خفض التصعيد في إدلب نهائياً وتوقف مسار أستانا وتحوّل القوات التركية في إدلب إلى أهداف للجيش السوري.

اللواء

همس

تمارس شخصيات مسؤولة التقية السياسية، في معرض مقاربة الخلافات القائمة في ما خصَّ أحداث قبرشمون.

غمز



لا يُخفي مفاوض قدير اقتناعه، بأن أزمة ثقة، تكتنف مواقف الأطراف، على وجه العموم.

لغز

جرى تعميم خبر عن لقاء في سفارات دولة غربية، شاركت فيه قيادات معنية بالأزمة من دون النفي أو التأكيد من أية جهة!

الجمهورية

- ينظر قطب سياسي بارز بقلق كبير إلى تطورات تحصل على مساحة المنطقة جاءت معاكسة لتوقعاته ما جعله يتصرف سياسياً على طريقة الانسحاب تحت النار.

- أكد أحد الوزراء أن الحكومة باقية ولن تسقط على رغم الاختبارات الصعبة التي تواجهها لأن الجميع يعلم أنه سيكون من الصعب تشكيل أخرى.