عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 2 آب 2019

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اللواء

1 آب: دردشة رئاسية تكشف عن أزمة ثقة .. ولا معالجات

عون يُؤكِّد دور الطائف في حماية الميثاق.. وجعجع يتّهم العهد بمحاولة عزل جنبلاط

"الأخبار"

‫جنبلاط يرفض كل المبادرات

‫«دولار الصرّافين» بـ 1530 ليرة: ثمن سياسات مصرف لبنان

‫الهدم يتربّص بمدرسة المعلّم بطرس البستاني

"البناء"

النجاحات الباهرة للجيش السوري في إدلب تفرض قبولاً تركيا بالانسحاب لعمق 30 كلم

عون في عيد الجيش: الأمن خط أحمر... والطائف مظلة الميثاق الوطني

جنبلاط يرفض التصويت... وجعجع لرفض المجلس العدلي لأنّ كلّ شيء 8 و14

"الجمهورية"

لا حكومة ولا إحالات

الجيش "دورة اليوبيل الماسي"