عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 2 آب 2019

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اللواء
1 آب: دردشة رئاسية تكشف عن أزمة ثقة .. ولا معالجات
عون يُؤكِّد دور الطائف في حماية الميثاق.. وجعجع يتّهم العهد بمحاولة عزل جنبلاط
"الأخبار"
جنبلاط يرفض كل المبادرات
«دولار الصرّافين» بـ 1530 ليرة: ثمن سياسات مصرف لبنان
الهدم يتربّص بمدرسة المعلّم بطرس البستاني
"البناء"
النجاحات الباهرة للجيش السوري في إدلب تفرض قبولاً تركيا بالانسحاب لعمق 30 كلم
عون في عيد الجيش: الأمن خط أحمر... والطائف مظلة الميثاق الوطني
جنبلاط يرفض التصويت... وجعجع لرفض المجلس العدلي لأنّ كلّ شيء 8 و14
"الجمهورية"
لا حكومة ولا إحالات
الجيش "دورة اليوبيل الماسي"