حمدان في عيد الجيش: ندعو المخلصين وفي مقدمتهم الرئيس عون الى إحياء خدمة العلم

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غرد امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان بمناسبة الأول من آب ٢٠١٩ عيد الجيش اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي:

نتوجه بالشكر والعرفان والتقدير إلى جيشنا الوطني اللبناني، وندعو كل المخلصين من المسؤولين وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريصين على وطننا واحداً موحداً وطناً لأبنائنا وأحفادنا إلى إحياء خدمة العلم، التي هي نقيض التقسيم والتفتيت والكانتونات المذهبية والطائفية والسلاح الفلتان وأحلام اليقظة في الادارة المدنية ..

وتكرّس عند الشباب والشابات فكراً وطنياً لبنانياً، والكلفة المادية على ميزانية الدولة أقل بكثير من التوظيف العشوائي الخاضع للمحاصصة الحزبية والسياسية والطوائفية المذهبية ..