الأعضاء المؤسسون لجمعية اصدقاء تحوم جالوا على مواقع وحواجز الجيش وقدّموا لهم التهاني

A + A -

بمناسبة عيد الجيش وعربون وفاء للتضحيات التي يبذلها على كافة المستويات جال الأعضاء المؤسسون لجمعية اصدقاء تحوم friends of thoum ومعهم عدد من الاطفال برفقة رئيس بلدية تحوم السفير د طنوس عون والمختار الاستاذ جوزاف فارس مساء الخميس على مواقع وحواجز الجيش المنتشرة في البلدة ومنها حاجز جسر المدفون وقدّموا التهاني للضباط والرتباء والافراد مع وردة حمراء لكل منهم مرفقةً ببطاقة معايدة كُتِب عليها : "بمجدك احتميت يا جيش بلادي...ينعاد عليك"،

بدورهم بادل عناصر الجيش اللبناني زائريه الحب والتقدير وشكرهم على مبادرتهم ووزّع عليهم الحلويات احتفالاً بالمناسبة.