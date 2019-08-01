قطاع الإنتشار في التيار التقى مسؤولين من بعثة الاتحاد الاوروبي

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عملا بسياسة التواصل مع المكونات السياسية حول العالم وتوصيات الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وخلال جولته المكوكية على عواصم القرار، التقى المنسق العام لقطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر الدكتور مارك زبال يرافقه السيد إيلي شبير من كوادر التيار في أوروبا مع السيدة "أغني غليفيكايت Agne Gleveckaite مسؤولة السياسات في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان والاردن وسورية ومصر والسيدة اندريا تروف شالوبوفا Andrea Trouve Challupova ضابط مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان والاردن وسورية ومصر " في بروكسل بلجيكا ،

وتم التطرق لمسألة اللجوء السوري في لبنان حيث عرض الدكتور زبال تأثيرات اللجوء السوري على الوضع الاقتصادي والمعيشي وتداعياته على سوق العمل والبنى التحتية والوضع السياسي في لبنان كما ابدى الدكتور زبال تمسك لبنان بحق عودة اللاجئين إلى المناطق السورية الآمنة من خلال اعتماد الاتحاد الأوروبي سياسة دعم اللاجئ السوري لتمكينه من العودة إلى أرضه بدل دعمه للبقاء في دول اللجوء عملا بتوصيات رئيس الجمهورية العماد عون ووزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر كما قام ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي بشرح مفصل لسياسة البعثة بما يختص بملف اللجوء السوري وقد اتفق الطرفان على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة والعمل على لقاءات وحوارات قريبة بين الطرفين لما فيها من مصلحة مشتركة للبنان واللاجئين السوريين.

وسيتابع التيار الوطني الحر عبر قطاع الإنتشار بالتنسيق مع كافة المعنيين بملف اللجوء السوري حول العالم من أجل التوصل إلى وضع خارطة طريق واضحة تضمن العودة الكريمة لللاجئين السوريين إلى بلدهم الام .