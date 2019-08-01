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السنيورة يشيد بكلام الرئيس عون..

1
AUGUST
2019
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علق الرئيس فؤاد السنيورة على الكلام الذي صدر على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في مناسبة عيد الجيش في الفياضية وتناول فيه الالتزام باتفاق الطائف معتبرا : إنّ الكلام الذي ورد في خطاب فخامة رئيس الجمهورية في عيد الجيش شديد الأهمية والدقة، ففخامة الرئيس هو حامي الدستور وراعي تطبيقه، ويكون على الجميع التنويه بما قاله فخامته في هذه المناسبة العزيزة على قلوب اللبنانيين جميعاً، كما يكون علينا التأكيد على ضرورة المتابعة في هذا التوجه، الذي يخدم الإجماع الوطني من حول الدستور، ويدعم الاستقرار والعيش المشترك. اضاف الرئيس السنيورة، فخامة الرئيس قال في كلمته، لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي وممارساته عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته التي ثبتها اتفاق الطائف.... الخ.



وقال الرئيس السنيورة، لقد ورد في كلام رئيس الجمهورية: " إنّ كل ممارسة من هذا النوع، إن كان في السياسة أو في الإدارة تؤذي الحياة الوطنية... فاتفاق الطائف الذي التزمتُ بتطبيقه في خطاب القسم، والتزمت به الحكومة كذلك في بيانها الوزاري، يشكّل مظلةً لنا لحماية الميثاق الوطني. اضاف الرئيس السنيورة : ان كلام فخامة الرئيس هذا ، يستحق التنويه، والاشادة وهو يدفع للوقوف الى جانبه لكي يتأكد ويتعمم ويترسخ ويتم الالتزام به من قبل جميع الوزراء وغيرهم من المسؤولين لكي يقترن القول بالفعل لان العبرة في نهاية الامر بان يكون الاداء والممارسة مطابقا لما قاله رئيس الجمهورية.

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