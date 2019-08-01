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السيد مهاجماً وزير الإتصالات: وين المشنقة لهيك ناس؟!

1
AUGUST
2019
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غرد النائب جميل السيد عبر تويتر قائلاً: بيان لوزير الإتصالات أنه إشترى مبنى لشركة الخليوي بالسوليدير ب٧٥ مليون دولار، وأنه وفّر على الدولة! كيف وزير واحد بشطبة قلم منّو بيشتري مبنى ب ٧٥ مليون دولار بمال الناس؟! من دون تجهيزاته ب ٢٠ مليون!! عم تستحمر الناس إنت؟! عم تربحنا جميلة أنو وفّرت من السرقة لتبرر سرقة أكبر؟!

وتابع: إنت عم تشتري من مال الناس بالسوليدير بأغلى منطقة بلبنان؟ مال بيّك هيدا؟؟ دولتك بدها ضريبة ألف ليرة عالأركيلة والمتقاعد وإنت بتبعزق بالملايين وإقتصادك عم ينهار والبلد مفلّس؟ وينك من هالوزير يا حكومة ويا مجلس نواب! وينك يا شعب بينهبوك تحت عيونك وبتتفرّج، وين المشنقة لهيك ناس؟!

وختم قائلاً: وعم تربّحنا جميلة انك سهرت كل الليل حتى رتبت الصفقة لتوفّر عن الشعب اللبناني؟! إنّو وفّرت من السرقة حتى تبرّر السرقة الأكبر؟! على مين عّم تضحك يا وقح ؟! إنت منين جابوك بآخر هالزمن؟! إنتَ من شو مصنوع ومجبول؟! والله أمثالك لازم الناس ينزلوا عليك على مكتبك ويأدّبوك...

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