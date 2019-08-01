رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي في توقيتها ودلالاتها ... (د. وسام صعب)

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د. وسام صعب -

وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة إلى المجلس النيابي طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور وقد جاء في نص الرسالة ما حرفيته: "يقتضي تفسير المادة 95 من الدستور معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو كل إعتبار."

فعلى ماذا تنص المادة 95 من الدستور اللبناني المعدل؟؟

جاء في المادة المذكورة أنه على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسحيين إتخاذ الإجراءات الملائمة لإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية وإجتماعية.

مهمة الهيئة دراسة وإقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية ...

وفي المرحلة الإنتقالية:

أ‌- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب‌- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني بإستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها فتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الإختصاص والكفاءة.

أما عن الفقرة "ي" من مقدمة الدستور، فقد جاءت واضحة بمعناها ومقصدها بعد أن نصت صراحة على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك."

في حقيقة الأمر فإن الواقع التعددي في لبنان (الطوائفي) كما والمصالح السياسية والشخصية للأفرقاء اللبنانيين هو الذي أسقط على ما يبدو المطالبة الفورية بإلغاء الطائفية بعد النص عليها صراحة في المادة 95 من الدستور وإحالة المسألة إلى هيئة وطنية يرأسها رئيس الجمهورية وتضم كل من رئيسي الحكومة ومجلس النواب وبعض الشخصيات الأخرى والتي تعمل على إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية بعد إلغاء الطائفية الوظائفية ما عدا وظائف الفئة الأولى.

ومن هذا المنطلق فإن واقع المجتمع اللبناني التعددي القائم على التوازنات الطائفية كأساس للحكم والإدارة قد أرسى واقع نظام حكم ميثاقي هو في حقيقة الأمر مزيج بين دستور ووفاق وإعتدال، وهنا تكمن كل خصائص هذا النظام الإستثنائي في شكله ومضمونه. فالسلطة في لبنان لا يفترض إلا أن تكون إنعكاساً لهذا الجانب من الميثاقية الذي من دونها لا تستقيم سلطة أو تقوم دولة. ومن هنا فإن للعبارة الواردة في مقدمة الدستور بأن لا شرعية لأي صيغة تناقض ميثاق العيش المشترك جاءت كاملة بمعناها ودلالاتها ومقصدها لأنها إختصرت مفهوماً لحياة لبنان عامة ولشؤونه الوطنية. إذ أنه من الصعب في لبنان أن تنجح أية عملية بناء على الصعيد الوطني في إطار النهوض بالدولة وحماية مقوماتها ما لم تكن مسندة إلى مقتضيات الصيغة والوفاق الذين هما من أبرز سمات النظام اللبناني. ومن هنا جاءت مقولة أن الدستور يلبي حكماً حاجة الدولة والوفاق يؤمن حاجة المجتمع المتعدد الطوائف. فالنظام في لبنان وإن نصت مقدمة الدستور فيه على طبيعته البرلمانية، إنما هو في حقيقة الأمر نظاماً توافقياً متميزاً يستند إلى مبدأ المشاركة الطوائفية في الحكم والإدارة بين مختلف الطوائف اللبنانية، وذلك ضمانة لهذا الوطن وإستقراره، على نحو ما كان يؤمن به ميشال شيحا، الذي كان يردد دوماً مقولة بأن لبنان بلد من واجب التقاليد أن تصونه من العنف.

لذلك كان من الضروري أن يعي المؤتمرون في اللقاء النيابي في مدينة الطائف في السعودية، أن خلاص لبنان يكمن أولاً وأخيراً في ضرورة القضاء على الطائفية التي تعرقل مسار الحكم والإدارة والتي حالت دون بناء دولة حديثة ومتطورة بكل ما تعنيه هذه العبارة، بحيث إنتهى الحال بالنص على أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه.

وعليه، ليس المطلوب أن يسير لبنان بالشكل الطائفي الذي هو عليه اليوم. لكن، طالما بقي نظام الحكم فيه قائماً على الأسس والتوازنات الطائفية، فإنه من الواجب الحفاظ على هذه التوازنات وإحترامها، وذلك حتى يتسنى لهذا البلد الخروج نهائياً من أتون الطائفية المتحكمة به، وبمصائر أبنائه. وإلى أن توضع المادة 95 من الدستور موضع التطبيق والتنفيذ توصلاً إلى إلغاء الطائفية السياسية، يقتضي الحفاظ حتى إشعار آخر على الأسس والتوازنات القائمة اليوم والتي تستمد شرعيتها من صيغة الميثاق وروحية الفقرة "ي" من مقدمة الدستوربأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، لكن شرط ألا يكون ذلك هدف وغاية الجمهورية الثانية، إنما مرحلة مؤقتة نستطيع من خلالها العبور بإتجاه الجمهورية الثالثة، بأفق مفتوح ورؤية واضحة بعيداً عن الطائفية السياسية وتوازناتها، ولا فرق بعدها حول شكل النظام أو نوعه.