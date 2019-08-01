هكذا ردت وزيرة الطاقة على مقال صحفي!

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تعليقا على مقال الصحافي أسعد بشاره في الجمهورية ردت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني عبر تويتر قائلة:

التصنيف هو الباب الإجباري لعمل أيّ شركة مع إدارة رسمية وفقاًً للقانون، وزارة الطاقة هي الجهة المخولة تصنيف الشركات التي تنوي إنجاز أعمال للوزارة وبالتالي المشاركة بالمناقصات التي تديرها إدارة المناقصات وفق دفتر شروط لكل مناقصة





وتابعت بالقول: لقد وافق مجلس الوزراء مجتمعاً على خطة الكهرباء المحدثة بكافة بنودها وكل ما تقوم به الوزارة هو تنفيذ هذه الخطة بحذافيرها. ان التشكيك والافتراء على عمل الوزارة لن يثنيها عن القيام بواجباتها.