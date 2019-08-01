غادر منزله ولم يعد... هل تعرفون مكانه؟

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- حسين إدلبي (مواليد عام 1969، فلسطيني)

الذي غادر، بتاريخ 27/1/2019، منزله الكائن في محلّة الطريق الجديدة - بيروت، ولم يعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على أحد الرقمين: 810170 /01_ 810171/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.