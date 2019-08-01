تجنبوا هذه الطريق غداً

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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأعمال حفريات على أوتوستراد "ميرنا الشالوحي - نهر الموت" ابتداءً من أمام المجمّع التجاري "سبينس" (قبل تقاطع كاليري الإتحاد)، وذلك بتاريخ 2/8/2019 من الساعة 22.00 حتى الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي، وسيتم استخدام مسرب واحد من الطريق على ان تبقى سالكة أمام حركة السير.



كما سيتم منع المرور على الطريق المؤدّي من الأوتوستراد، بإتجاه مارتقلا (الطريق الداخلية) لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام