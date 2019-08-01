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النائب مخزومي: الشباب هم النموذج الذي يعزز تنمية الشعور بالمواطنة وتعزيز التكافل الإنساني والاجتماعي الحقيقيين

1
AUGUST
2019
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أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أن الشباب هم النموذج الذي يعزز تنمية الشعور بالمواطنة وتعزيز التكافل الإنساني والاجتماعي الحقيقيين.
 
كلام مخزومي جاء خلال رعايته حفل اختتام نشاط "كن أنت Be you" الذي تنظمه جمعية الكشاف المسلم بالتعاون مع جمعية بيروتيات، في رويسات صوفر. وذلك بحضور القائد محمد السايس، أعضاء من مجلس بلدية بيروت: رئيسة جمعية بيروتيات السيدة هدى الأسطة قصقص، والمهندس مغير سنجابة، والمهندس عدنان عميرات، ورئيس بلدية صوفر كمال شيا، ومدير عام مؤسسة مخزومي السيد سامر الصفح، وإمام مسجد صوفر الشيخ حسن العرب، وحشد من الفعاليات وأهالي الكشافة.
 
وقال مخزومي إن المواطنة التي تعني حقوقاً وواجبات هي أساس قيامة الوطن، لافتاً إلى أهمية أن يضطلع الشباب بمسؤولياتهم تجاه البيئة من بحر وشاطئ ومساحات خضراء والمساهمة في الانضباط والقيادة بمسؤولية واحترام القوانين والمساعدة في تنفيذها.
 
وأكد مخزومي أن هذه الحياة الكشفية هي أنبل ما يحصل للشباب المقبلين على الحياة، وأنها سوف ترافقهم طوال العمر لا سيما حين يبدأون مسيرة المسؤولية التي لا بد منها. وختم شاكراً جمعية الكشاف المسلم، متمنياً لها المزيد من العطاء في سبيل الوطن.
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