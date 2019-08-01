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إقفال رسمي في هذه الأيام

1
AUGUST
2019
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أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مذكرة إدارية قضت بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة يومين لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وجاء في نص المذكرة:

استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الأعياد والمناسبات الرسمية.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمدة يومين، بتاريخ 10و11 ذو الحجة (1440 هجري)، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من ذو الحجة، وإعلان المجلس الشيعي الاعلى للأول من ذو الحجة.

وفي حال تطابق توقيت وقوع يوم العيد في ذات اليوم، يكون الإقفال يومين فقط.

 

عيد انتقال السيدة العذراء

كما اصدر الرئيس الحريري مذكرة ثانية تضمنت إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الموافق في 15اب، لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.

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