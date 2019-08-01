أبو زيد: ستبقى المؤسسة العسكرية حامية السيادة والمدافعة عن سلامة الوطن

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غرّد النائب السابق أمل ابو زيد صباح اليوم مهنئاً الجيش اللبناني بعيده وقال " الاول من آب هو عيد جيشنا الوطني.

يطلّ علينا هذا العيد فيما التحدّيات تزداد امام جيشنا الذي يظهر في كل مرة عزيمة وصلابة وارادة حديدية.

هذه الارادة ترجمها الجيش بطولةً في أكثر من استحقاق وعلى اكثر من جبهة ولاتزال معركة الجرود رمزاً للتضحية والشرف والوفاء على جبهة الجيش وجبين كل ضابط ورتيب وجندي.

إننا إذ نهنىء جيشنا البطل بعيده وننحني امام تضحيات شهدائه وسهر رفاقهم على الامن والاستقرار من الجنوب الى الشمال ومن بيروت الى الجبل فالبقاع نتقدّم من القائد العماد جوزف عون ومعه كل ضباط القيادة والرتباء والعناصر معربين عن ثقتنا في أن المؤسسة العسكرية ستبقى حامية السيادة والحرية والاستقلال والمدافعة عن سلامة الوطن واراضيه يداً بيد مع سيّد العهد القوي ".