living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلدية بيروت تخالف رأي هيئة التشريع والاستشارات في موضوع عدادات الوقوف

1
AUGUST
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

منذ مدة يحاول النافذون في بلدية بيروت السيطرة على عدادات الوقوف في نطاق بيروت الكبرى عبر السعي الى التخلص من هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ووضع اليد على هذا المرفق الحيوي.


ولقد رفع الامر مرارا وتكرارا الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وهي ارفع هيئة قانونية في الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقها اعطاء آراء قانونية لجميع الوزارات في لبنان.


وفي مطالعة مسهبة (مرفقة ربطا) اعطت هيئة التشريع والاستشارات هيئة ادارة السير والآليات والمركبات صلاحية وضع دفتر شروط بخصوص مواقف السيارات.


وقد ابلغت تلك المطالعة من بلدية بيروت ومن سعادة المحافظ زياد شبيب ومع ذلك عمدت البلدية الى الدعوة الى عقد جلسة في السادسة من يوم الخميس الواقع في الاول من آب 2019 وعلى جدول الاعمال تكليف استشاري لتحضير دفتر شروط خاص بتركيب وتشغيل عدادات وقوف السيارات في شوارع مدينة بيروت.....
فهل اصبحت البلدية اعلى سلطة من هيئة التشريع والاستشارات؟؟؟


وهل تقبل وزيرة الداخلية بهذه المخالفة، علما ان وزارة الداخلية تبلغت مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في نيسان من العام الحالي 2019 وقد احالتها الى محافظ بيروت في 7/5/2019 وبتوقيع شخصي من الوزيرة؟؟


وما هو موقف وزيرة الداخلية في حال تمادي البلدية في مخالفة القوانين وفي تخطي هيئة التشريع والاستشارات؟؟


ام ان وزيرة الداخلية ستخضع للضغوط التي تمارس عليها لغض الطرف وللسكوت عن المخالفات التي ترتكبها بلدية بيروت كرما لعيون النافذين؟؟
وما هو موقف اعضاء المجلس البلدي في بيروت الذين رفضوا المحرقة وهل سيتقبلون بمخالفة القانون لاسيما وان بينهم محامون متمرسون؟
وهل اعضاء المجلس البلدي على استعداد للتوقيع على تكليف استشاري لوضع دفتر شروط بالرغم من مطالعة هيئة التشريع والاستشارات وتعريض انفسهم للملاحقة بجرم هدر المال العام؟؟


فضلا عن كل ذلك، فلقد سبق لوزير المالية ان وجه كتابا الى وزارة الداخلية برقم 480/ص 16 تاريخ 25/7/2018 جاء فيه:
""ترى وزارة المالية بأن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات هي الجهة المولجة وصاحبة الصلاحية بتركيب وتشغيل وادارة عدادات الوقوف على جوانب الطرق في منطقة بيروت الكبرى ويكون بالتالي قرار المجلس البلدي لبيروت واقع في غير محله القانوني لتعارضه واحكام نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء."


فلماذا تصر بلدية بيروت على مخالفة القانون؟
ربما خدمة لبعض النافذين الذين استأثروا بمعظم المناقصات التي تجريها البلدية.


ان الموضوع برمته بيد وزيرة الداخلية التي عرفت بشفافيتها وبمصداقيتها وبانصياعها للقوانين كما صرحت بنفسها مراراً وتكراراً ومنذ توليها منصبها الحالي، فهل ستكون بالمرصاد وتوقف النافذين عند حدهم خدمة للقانون وحماية للمواطنين من جشع الفاسدين.


ان تلك المخالفة التي ترتكبها بلدية بيروت علنا جهارا يقابلها التزام من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بالقانون لاسيما وان قرار ديوان المحاسبة لم يدينها او يتهمها بهدر المال العام ولا انزل بها اي عقوبة بل دعاها الى السعي الى التنسيق مع البلديات.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout