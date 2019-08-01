أسرار الصحف ليوم الخميس 1 آب 2019

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الجمهورية

أكدت إدارة رقابية التزامها التام ُبتطبيق القانون وان كتب التهويل الموسمية لها مردودة سلفًا.

حصل تواصل بعيد من الأضواء بين نائبين ينتميان الى فريقين متخاصمين لمعالجة مسألة غير سياسية عالقة.

لم يتجاوب حزب فاعل مع مسعى مرجع مسؤول لإحداث ثغرة في الجدار المسدود بين الحزب وبين قطب بارز.

اللواء

همس

طلب مرجع من مقربين الابتعاد ما أمكن عن نسبة مواقف له، لا علم له بها، لا من قريب ولا من بعيد.

غمز

لن يقبل الفريق الجنبلاطي إطلاقاً فكرة الإحالة على المجلس العدلي، لأسباب مبدئية.

لغز

يتجه «تكتل رئاسي» آخذ في التحوّل إلى مؤسسة ذات حضور، إلى الردّ على كل ما يلمس منه مسَّاً بالإصلاحات التي أرساها اتفاق الطائف.

البناء

كواليس

قالت مصادر أممية إنّ تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسورية في إطار مساعي الحلّ السياسي لن يُنجز قبل اتضاح اتجاه معارك إدلب، وستكون ولادة اللجنة مؤشراً على التوازنات الإقليمية والدولية الخاصة بالتسوية السياسية، وخصوصاً طبيعة الدور التركي وحجم تأثيره...