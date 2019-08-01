عناوين الصحف ليوم الخميس 1 آب 2019

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الأخبار

غياب الثقة يعطّل حلول أزمة البساتين: عون يطالب بالمناصفة الكاملة

16 مليار ليرة لإعادة التأهيل والصيانة: أنفاق العاصمة قد تفجّر جلسة البلدية اليوم

الجمهورية

عون وجه الرسالة ووقّع الموازنةّ

سيناريو جديد لمعالجة قبرشمون

رسالة عون للمجلس النيابي تفتح النقاش في إتفاق الطائف

اللواء

إنهيار مفاوضات إحياء مجلس الوزراء.. والحريري إلى إجازة جديدة!

بري يريد وقتًل لمناقشة رسالة عون.. وجنبلاط لن يقبل بالتصويت

حركة الإتصالات تستأنف نشاطها بين بعبدا والسراي الحكومي لمحاصرة أزمة البساتين

تفاؤل حذر بالوصول الى إلى تسوية مقبولة تتجاوز إحالة الملف المجلس العدلي

البناء

تحقيق المحكمة العسكريّة باتجاه المجلس العدلي... ومساعٍ استباقية للإحالة بالتوافق

الجيش في عيده: أهم إنجازات السلم الأهليّ وضمانته... واللعبة السياسيّة تحتمي به وتبتّزه

الديار

النتيجة.. لا أحد يرضى بحل وسط والجميع يريد تحقيق اعلى المكاسب

الحريري يتمسك دستوريًا بدعوة مجلس الوزراء وتحديد تراتبية جدول الاعمال

L'Orient-Le Jour

Baabda pour le maintien provisoire de l’équilibre communautaire dans la fonction publique

The Daily Star

Possible breakthrough in Aley case