الان عون: نأمل أن يحصل النقاش حول المادة 80 من قانون الموازنة بشكل مسؤول داخل المجلس النيابي

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لفت عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون ، إلى «أنّنا نأمل أن يحصل النقاش حول المادة 80 من قانون الموازنة بشكل مسؤول داخل المجلس النيابي ، ويحصل تفسير واضح للمادة». وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّه «حصل حديث مع أكثر من كتلة حول تعديل المادة، وكنّا قد تبلّغنا أنّ « كتلة المستقبل » ستسير معنا في التعديل». لكن مصادر بيت الوسط أوضحت لـ«البناء» بأن «قانون الموازنة نافذ ولا يمكن ربطه بتفسير المادة 95».

ولفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار في تصريح أنّ «تفسير المادة 80 من الموازنة وربطه بتفسير المادة 95 من الدستور بحاجة إلى حوار».