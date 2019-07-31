رئيس بعثة اليونيفيل زار باسيل: لاحترام القرار 1701 بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق

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اجتمع رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اليوم، مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في بيروت، حيث تركزت المناقشات، حسب بيان لليونيفيل، على "مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بعمل اليونيفيل في جنوب لبنان وفي البحر وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وأطلع ديل كول - حسب بيان للمكتب الاعلامي لليونفيل - الوزير باسيل على "الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل وعلى زيارته الأخيرة الى نيويورك وواشنطن".

وأكد رئيس البعثة "الحاجة إلى قوة دفع جديدة للمفاوضات من أجل تعليم الخط الأزرق من خلال الآلية الثلاثية التي تقودها اليونيفيل". كما أكد "الحاجة إلى الدعم المستمر للقوات المسلحة اللبنانية للمساعدة في تعزيز قدراتها لضمان الأمن في جنوب لبنان".

وأشار ديل كول إلى "التقدم المحرز في تنفيذ ولاية اليونيفيل من خلال العمل مع المؤسسات الحكومية"، مشددا على "أهمية احترام قرار مجلس الأمن الدولي 1701 احتراما كاملا والتحقيق في انتهاكاته على النحو الواجب بما يخدم مصلحة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".