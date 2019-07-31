الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تهنئ الجيش اللّبناني بعيده ال 74: "معاً نحمي الوطن"

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تحت شعار "معاً نحمي الوطن"، تهنّئ الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة، الجيش اللبناني، قيادة وضباطاً وأفراداً، بمناسبة حلول عيده الرابع والسبعين، وتثني على دوره الجوهري في حفظ السلام ، وعلى تضحيات كلّ عنصر من عناصر المؤسسة العسكريّة، كما أنها تقف وقفة إجلالٍ أمام أرواح شهدائه الأبطال.

وفي هذه المناسبة، تلقي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الضوء على أهمية مشاركة المرأة في صفوق الجيش اللبناني، من أجل استكمال النضال الوطني وحفظ الأمن والسلام على الأصعدة كافة.

وتشير الهيئة في هذا الإطار، إلى أن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والذي أعدّ لبنان خطة عمل وطنية لتطبيقه، كرّس دور المرأة الأساسي في جهود بناء السلام، من خلال زيادة تمثيلها في القوى الأمنية، بالتوازي مع تفعيل مشاركتها بشكلٍ أكبر في الحياة السياسية وفي مراكز صنع القرار.

معاً، رجل وامرأة، نحمي الوطن ونتشارك في النهوض بمجتمعنا إلى مستويات تنموية رفيعة.

كلّ عام وجيشنا الباسل بألف خير.