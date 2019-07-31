إنفراجات قد تتوج بجلسة قريبة لمجلس الوزراء؟!

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تحققت في الساعات الأخيرة انفراجات، يتوقع ترجمتها بالدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء، بحسب ما أفادت "المستقبل ويب".





ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن "التحرك الذي بدأه اللواء عباس ابراهيم فور عودته من قطر أمس ، وانتقاله للاجتماع مع الوزير طلال ارسلان ، والذي اعقبه باتصالات استمرت طوال ليل امس ، وتلتها زيارة ابراهيم للسراي الحكومي واجتماعه الى الرئيس سعد الحريري ، هذا التحرك قطع شوطاً في التأسيس لمخرج ما زال يحتاج الى اللمسات الاخيرة .





اضافت المصادر ان "ابراهيم اصطحب معه بعد ظهر اليوم ارسلان والوزير الغريب الى القصر الجمهوري حيث عقد اجتماع في حضور الوزيرين سليم جريصاتي والياس بو صعب.





وختمت المصادر بالقول ان أجندة المخرج أعطت الاولوية لضرورة انعقاد مجلس الوزراء على ما عداها من اقتراحات ، وذلك في ظل التحديات التي تتفاقم على المستوى الاقليمي وعلى المستويات الاقتصادية والاستثمارية .



