رسالة من يعقوبيان إلى الحريري..

A + A -

رسالة من النائبة بولا يعقوبيان لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري:



دولة الرئيس سعد الحريري المحترم،

تمنيت لو أنني أستطيع أن أكون معكم الليلة في لقائكم الانمائي البيئي، الا انني دعيت اليه اليوم وأنا خارج بيروت.

أناشدك أن تخرج من هذا الاجتماع بقرار دعم قانون تخفيف وفرز النفايات من المصدر واعتماد آلية واضحة لتنفيذه وبأسرع وقت ممكن لأن موضوع النفايات أصبح جرحا نازفا في جسد الوطن كله.



أتمنى أن لا يقنعك رجال الأعمال أن الفرز أضغاث أحلام وأننا شعب لن يفرز لأن الفرز ثقافة!! رجاء أسكتهم.فاذا كان الفرز ثقافة، فإن القوانين والنظم هي مداميك الثقافة ومنشأها.



ان الفرز قانون اذا قررتم أنتم الزعماء الكبار فرضه مع حوافز وعقوبات كما في العالم أجمع، فالناس جميها ستفرز.

وبعد الفرز تسبيخ، وإعادة تدوير وبعدها ما تبقى من عوادم ومرفوضات لا تستأهل محرقة، وأصبحنا كلنا نعرف ان ادارة المحارق صعبة ودقيقة ولا تلائم نوعية نفاياتنا.



وأود أيضا بكل تواضع ودون تحد اعلامكم أن أهلي في الكارنتينا وفي كل بيروت وبرج حمود يرفضون رفضا قاطعا ان تكون المحرقة في المنطقة، وهنالك اتفاق معهم على منع أي محاولة بناء لهكذا معمل مخالف للقانون، مسرطن وقاتل.



دولة الرئيس،

العاصمة التي تمثل وتحب تناشدك الرأفة بأبنائها وهم من كل لبنان يعيشون الروائح الكريهة والهواء الملوث وزحمة السير ومخالفات البناء ومشاكل أخرى لا تنتهي لأن البلدية تتلهى بالقشور وتنشغل بالصفقات ولا تعمل لمصلحة الناس ولحياة أفضل.

نناشدك وضع حد لمافيا مولدات الكهرباء المنتشرة كالفطر في بيروت. أقله حاولوا ضبط انبعاثاتها السامة عبر تركيب فلاتر « catalytic converters » الى حين تحقيق حلم الكهرباء.



دولة الرئيس،

لن أطيل، فمنذ انتخابي وأنا اصرخ على مسامعكم، انقذوا الوطن اقله من تحويله الى مزبلة كبيرة.

اليوم القرار في يدكم وقد سبق أن حاولت طويلا إقناع مجلس النواب بجلسة طوارىء بيئية.

ان بعض الإجراءات البسيطة تغير واقعنا الصحي والبيئي وتعيد لبنان درة الشرقين.